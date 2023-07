Exposition « Préhistoire, la fabuleuse odyssée de l’Homme » Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin Montereau-Fault-Yonne, 16 septembre 2023, Montereau-Fault-Yonne.

Exposition « Préhistoire, la fabuleuse odyssée de l’Homme » 16 et 17 septembre Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin

Au cours de l’histoire de la Terre, la plupart des changements se sont produits lentement. Mais, l’extinction du Crétacé a entraîné un bouleversement radical pour les espèces animales qui dominaient alors la Terre. Le règne des dinosaures a pris fin après 160 Ma de domination. Avec eux, les reptiles marins et volants ont disparu. Les reptiles survivants, comme les crocodiliens, ont perdu leur position dominante et les mammifères en ont profité pour remplir les niches écologiques laissées vacantes. Le Mésozoïque a cédé la place au Cénozoïque « l’âge des mammifères », l’ère dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Les grands herbivores et les grands carnivores ont pratiquement disparu. C’est donc un immense champ de possibilités qui s’est offert à l’espèce qui saurait la saisir, ce qu’ont fait les mammifères et parmi eux, les primates. Cette exposition abordera ce long chemin évolutif qui donnera naissance à l’Homme. Les origines de l’humanité se situent en Afrique, il y a plusieurs millions d’années. Mais l’histoire du genre Homo n’est pas linéaire. Avant qu’Homo sapiens ne soit l’unique espèce humaine habitant la planète, d’autres l’ont précédée et plusieurs l’ont même côtoyée. Anatomie, art ou technique, environnement, voici l’histoire sur les origines de notre espèce et de certains de ses lointains cousins que nous vous proposons de découvrir.

Espace Gaïa – Prieuré Saint-Martin 19 rue du Prieuré 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 La Maison Garnier Seine-et-Marne Île-de-France 06 37 07 68 81 http://www.cristalgaia.com Prieuré fondé en 908, dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-Lomer de Blois, converti en ferme au XVIIe siècle, on peut facilement retrouver ses proportions d’origine. L’entrée principale conserve des vestiges de constructions des XIIe et XIIIe siècles (colonnes,voûtes…). De solides contreforts à l’ouest soutiennent un bâtiment claustral à étages, composé de diverses époques. L’église est d’une construction très ancienne. Elle ne conserve de son origine romane que les proportions. La nef a longtemps fait fonction de grange et le chœur de logement. Elle demeure l’une des rares églises au chœur roman surélevé. La saillie de son clocher abaissé jusqu’au rampant du toit marque la place qu’il occupait alors qu’il appelait les moines à la prière. Plus au sud, se trouvait la cimetière des moines et un ancien corps de garde ou une loge de portier. SNCF gare de Montereau / A5, A6, N7

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©gilles GORACY – Musée espace Gaia