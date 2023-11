La Guinche du Val Espace Gabriel de Jaucourt, Viglain (45), 25 novembre 2023, .

La Guinche du Val Samedi 25 novembre, 19h00 Espace Gabriel de Jaucourt, Viglain (45) tarif unique 5 €

La Guinche du Val, c’est le nouveau rendez-vous festif de la Com’Com du val de Sully. Première édition à Viglain : cap sur le Québec !

19h : ouverture des portes à 19h, Espace Gabriel de JaucourtRestauration par le foodtruck L’Annexe : poutine (spécialité québécoise, 7€/9€), burgers arrangés (12€), buvette par Le Cheval Rouge.

19h30 : grand « Blind test » avec la Charcuterie musicaleParticipez à un quiz musical déjanté orchestré par des copains comme cochons ! Le meilleur du rock, de la variété et du reggae, des années 50 à aujourd’hui…Tout est bon dans le cochon, même le son !

21h : Maudits Français (concert/bal)Québec, Louisiane, Irlande, Bretagne… Des quatre coins de la planète, ils ont rapporté une cargaison de chansons à répondre, à boire et à reprendre ! Avec humour et bonne humeur, ces quatre musiciens vous feront chanter et danser ! Avec Guillaume Pelloie (chant, violon), Fred Pezet (chant, accordéon, guitare, percussions), Adrien Renard (chant, contrebasse) et Cédric Loosli (chant, banjo, violon, harmonica).

Réservations : www.valdesully.fr

source : événement La Guinche du Val publié sur AgendaTrad

Espace Gabriel de Jaucourt, Viglain (45) Rue du Cormier

Espace Gabriel de Jaucourt, 45600 Viglain, France [{« link »: « http://www.valdesully.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46159 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

baltrad balfolk