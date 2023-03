Hop Corner Espace Frichet | Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Hop Corner Espace Frichet | Luxeuil-les-Bains, 19 mars 2023, Luxeuil-les-Bains. Hop Corner Dimanche 19 mars, 14h00, 17h00 Espace Frichet | Luxeuil-les-Bains Sage : 12,00 € / Concert Bal : 6,00 € / Stage et Concert Bal :14,00 € Le groupe français Hop Corner joue de la musique irlandaise telle qu’on peut l’entendre dans les pubs de l’île émeraude, en puisant sa sélection de morceaux dans un répertoire traditionnel immense et riche. Reels, jigs, polkas et autres hornpipes pour danser, chansons drôles pour s’amuser, chansons d’amour pour faire le plein d’émotions, tout cela dans un style irlandais « pure drop ». Habitués à jouer ensemble de longue date en «session» (rencontre informelle entre musiciens dans les bars, une véritable institution en Irlande) comme sur scène, les quatre musiciens s’attachent ici à ce qui fait pour eux l’essence de cette musique : le rythme, le swing, l’unisson des mélodies soutenues par un solide accompagnement. Beaucoup d’énergie et une ambiance irlandaise authentique.

Programme : de 14 à 16h30 : stage de danses Irlandaises (goûter et boisson offerts aux stagiaires, compris dans le tarif (sur réservation)

de 17h à 19h30 : concert Bal irlandais avec le groupe Hop Corner en Quartet avec Sam Chenal : violon, banjo

Julien Coupey : flûte traversière

Fabien Guiloineau : guitare

Zsófi Várkonyi : violon, chant Espace Frichet | Luxeuil-les-Bains 1 Avenue des Thermes, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « folkophonie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 07 08 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 – 2023-03-19T19:30:00+01:00 concert bal

