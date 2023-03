Concert Bal Stage Irlandais à Luxeuil – Saint Patrick Espace Frichet, Luxeuil-les-Bains (70)

Concert Bal Stage Irlandais à Luxeuil – Saint Patrick Espace Frichet, Luxeuil-les-Bains (70), 19 mars 2023, . Concert Bal Stage Irlandais à Luxeuil – Saint Patrick Dimanche 19 mars, 14h00 Espace Frichet, Luxeuil-les-Bains (70) CBal – 6 – C Bal et Stage- 14 14 à 16h30 : stage de danse irlandaise 16h30 : goûter et boisson offerts aux stagiaires 17 h à 19h30 : concert bal irlandais ( danses Ceili » callé ») Musiques à écouter et à danser (Reel,jig,hornpipe,polka,valse,… Ambiance pub : spécilités irlandaises. Les non danseurs sont aussi les bienvenus. Un espace leur est réservé. Pensez à réserver. Inscription indispensable pour le stage. source : événement Concert Bal Stage Irlandais à Luxeuil – Saint Patrick publié sur AgendaTrad Espace Frichet, Luxeuil-les-Bains (70) 1, Avenue des Thermes Espace Frichet, 70300 Luxeuil-les-Bains, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41677 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

