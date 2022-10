Les Archis en herbe ! Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Entrée libre, en continu de 14h à 17h

Entrée libre, en continu de 14h à 17h

Journées nationales de l'architecture

Espace Frichet
1 Av. des Thermes, 70300 Luxeuil-les-Bains
Luxeuil-les-Bains
70300 Haute-Saône
Bourgogne-Franche-Comté

https://www.ecclesia-luxeuil.fr/ Ancien casino de Luxeuil-les-Bains, aujourd’hui théâtre et galerie des arts. Deux après-midis pour découvrir l’architecture en famille ! Avec les ateliers « Constructeur de voûtes », « Dessinateur de rosaces », « Bâtisseur de cathédrales » ou encore « Bastion gourmand », il y en aura pour tous les goûts !

