initiation aux gestes qui sauvent chez l'enfant de moins de 3 ans Espace Frédéric Praud Le Loroux-Bottereau

initiation aux gestes qui sauvent chez l’enfant de moins de 3 ans Espace Frédéric Praud, 29 avril 2023, Le Loroux-Bottereau. initiation aux gestes qui sauvent chez l’enfant de moins de 3 ans Samedi 29 avril, 09h30 Espace Frédéric Praud Garde d’enfants possible sur inscription Gratuit sur inscription Venez découvrir les gestes qui sauvent en cas d’étouffement, de perte de connaissance ou encore d’arrêt cardiaque pour avoir les bons réflexes.animé par : 2 mamans formées Espace Frédéric Praud Rue du Square, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240368776 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T09:30:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00

