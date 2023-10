VIDE-GRENIERS Espace Frank Grandou Trélissac, 8 octobre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 8 Octobre

VIDE-GRENIERS

Espace de Liberté Franck Grandou

Placement à partir de 6h, réservation conseillée

2€ le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place

Renseignements et réservation au 06 56 80 58 60

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves des Romains.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Espace Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, October 8th

YARD VACUUM

Espace de Liberté Franck Grandou

Places from 6am, booking recommended

2? per linear meter

Refreshments and catering on site

Information and booking: 06 56 80 58 60

Organized by Association des Parents d?Élèves des Romains

Domingo 8 de octubre

VACÍO EN EL PATIO

Espace de Liberté Franck Grandou

Plazas a partir de las 6h, se recomienda reservar

2? por metro lineal

Refrescos y catering in situ

Información y reservas en el 06 56 80 58 60

Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos Romanos

Sonntag, 8. Oktober

GRENIERSCHUTZVERKAUF

Espace de Liberté Franck Grandou

Platzierung ab 6 Uhr, Reservierung empfohlen

2? der laufende Meter

Getränke und Speisen vor Ort

Informationen und Reservierungen unter 06 56 80 58 60

Organisiert von der Association des Parents d’Élèves des Romains (Elternverein der Römer)

Mise à jour le 2023-10-05 par OT de Périgueux