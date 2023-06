Cinéma de Plein Air Espace Frank Grandou Trélissac, 24 août 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Jeudi 24 Août

CINÉMA PLEIN AIR

Venez nombreux vivre l’expérience d’une séance de cinéma plein air, le jeudi 24 août avec le film :

> « Top Gun : Maverick » – Long-Métrage réalisé par Joseph Kosinski

Projection organisée par l’Association Culturelle Trélissacoise et Ciné Passion Périgord à 21h30 à l’Espace de Liberté Franck Grandou.

Entrée gratuite, sans réservation

20h : pique-nique en musique

…. Un gros coussin, un plaid et vous aurez de quoi passer une très belle soirée à la belle étoile en famille, entre amis !

Durée : 2h11

Contact : 06 59 94 45 89.

2023-08-24

Espace Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, August 24th

OPEN-AIR CINEMA

Join us for an open-air cinema experience on Thursday, August 24, with the film :

> « Top Gun: Maverick » – Feature film directed by Joseph Kosinski

Screening organized by Association Culturelle Trélissacoise and Ciné Passion Périgord at 9:30pm at Espace de Liberté Franck Grandou.

Free admission, no reservation required

8pm: musical picnic

…. A big cushion, a plaid and you’ll have enough to spend a lovely evening under the stars with family and friends!

Running time: 2 hours 11 minutes

Contact: 06 59 94 45 89

Jueves 24 de agosto

CINE AL AIRE LIBRE

Ven a disfrutar de una experiencia de cine al aire libre el jueves 24 de agosto con la película :

> « Top Gun: Maverick » – Largometraje dirigido por Joseph Kosinski

Proyección organizada por la Association Culturelle Trélissacoise y Ciné Passion Périgord a las 21:30 h en el Espace de Liberté Franck Grandou.

Entrada gratuita, sin reserva

20.00 h: picnic con música

…. Un gran cojín, un plaid y ¡tendrá suficiente para pasar una agradable velada bajo las estrellas con la familia y los amigos!

Duración: 2 horas 11 minutos

Contacto: 06 59 94 45 89

Donnerstag, 24. August

FREILUFTKINO

Erleben Sie am Donnerstag, den 24. August, eine Open-Air-Kinovorstellung mit dem Film :

> « Top Gun: Maverick » – Spielfilm unter der Regie von Joseph Kosinski

Die Filmvorführung wird von der Association Culturelle Trélissacoise und Ciné Passion Périgord organisiert und findet um 21:30 Uhr im Espace de Liberté Franck Grandou statt.

Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich

20 Uhr: Picknick mit Musik

…. Ein großes Kissen, eine Decke und Sie haben alles, um einen sehr schönen Abend unter freiem Himmel mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen!

Dauer: 2h11

Kontakt: 06 59 94 45 89

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de Périgueux