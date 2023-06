Concert Espace Frank Grandou Trélissac, 11 juillet 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Mardi 11 Juillet

CONCERT

MNOP festival des Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord !

MNOP, festival itinérant de jazz fait halte à Trélissac le Mardi 11 Juillet à 20h30 à l’Espace de Liberté Franck Grandou

Avec

– Tao Ravao & Vincent Bucher, deux musiciens : le bluesman et multi-instrumentiste malgache Tao Ravao et l’harmoniciste Vincent Bucher

– Guillaume Nouaux trio : batteur de jazz, accompagné par Amandine une chanteuse habituée de MNOP.

Organisé par l’Association Culturelle Trélissacoise

Entrée libre

Contact : 06 59 94 45 89.

Espace Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, July 11

CONCERT

MNOP New Orleans Music Festival in Périgord!

MNOP, a traveling jazz festival, stops off in Trélissac on Tuesday July 11 at 8:30 pm at Espace de Liberté Franck Grandou

With

– Tao Ravao & Vincent Bucher, two musicians: Malagasy bluesman and multi-instrumentalist Tao Ravao and harmonica player Vincent Bucher

– Guillaume Nouaux trio: jazz drummer, accompanied by MNOP regular Amandine.

Organized by Association Culturelle Trélissacoise

Free admission

Contact: 06 59 94 45 89

Martes 11 de julio

CONCIERTO

¡MNOP Festival de música de Nueva Orleans en Périgord!

MNOP, el festival itinerante de jazz, hace escala en Trélissac el martes 11 de julio a las 20:30 h en el Espace de Liberté Franck Grandou

Con

– Tao Ravao & Vincent Bucher, dos músicos: el bluesman y multiinstrumentista malgache Tao Ravao y el armonicista Vincent Bucher

– Guillaume Nouaux trío: batería de jazz, acompañado por Amandine, cantante habitual del MNOP.

Organizado por la Association Culturelle Trélissacoise

Entrada gratuita

Contacto: 06 59 94 45 89

Dienstag, 11. Juli

KONZERT

MNOP festival des Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord!

MNOP, ein reisendes Jazzfestival, macht am Dienstag, den 11. Juli um 20.30 Uhr im Espace de Liberté Franck Grandou in Trélissac Halt

Mit

– Tao Ravao & Vincent Bucher, zwei Musiker: der madagassische Bluesman und Multi-Instrumentalist Tao Ravao und der Mundharmonikaspieler Vincent Bucher

– Guillaume Nouaux Trio: Jazzschlagzeuger, begleitet von Amandine einer Sängerin, die Stammgast bei MNOP ist.

Organisiert von der Association Culturelle Trélissacoise

Freier Eintritt

Kontakt: 06 59 94 45 89

