MOTO-CROSS Espace Frank Grandou, 25 juin 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 25 Juin

MOTO-CROSS

Dimanche 25 Juin de 8h30 à 18h à l’Espace de Liberté Franck Grandou à Trélissac

Championnat Régional Motos Anciennes

Catégories 125/ MX1 / MX2

Démonstration de l’école de moto

Organisé par le Moto Club des Deux Rives

Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite, venez nombreux encourager les pilotes !

Contact > 06 95 45 44 10.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. EUR.

Espace Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday June 25th

MOTO-CROSS

Sunday June 25th from 8h30 to 18h at the Espace de Liberté Franck Grandou in Trélissac

Regional Antique Motorcycle Championship

Categories 125/ MX1 / MX2

Demonstration of the motorcycle school

Organized by the Moto Club des Deux Rives

Refreshments and food on site

Free entrance, come and encourage the pilots !

Contact > 06 95 45 44 10

Domingo 25 de junio

MOTO-CROSS

Domingo 25 de junio de 8h30 a 18h00 en el Espace de Liberté Franck Grandou de Trélissac

Campeonato regional de motos antiguas

Categorías 125/ MX1 / MX2

Demostración de la escuela de motos

Organizado por el Moto Club des Deux Rives

Refrescos y comida in situ

Entrada gratuita, ¡ven y anima a los pilotos!

Contacto > 06 95 45 44 10

Sonntag, 25. Juni

MOTO-CROSS

Sonntag, 25. Juni von 8.30 bis 18 Uhr im Espace de Liberté Franck Grandou in Trélissac

Regionale Meisterschaft für Oldtimer-Motorräder

Kategorien 125/ MX1 / MX2

Vorführung der Motorradschule

Organisiert vom Moto Club des Deux Rives

Getränke und Speisen vor Ort

Eintritt frei, kommen Sie zahlreich, um die Fahrer anzufeuern!

Kontakt > 06 95 45 44 10

Mise à jour le 2023-05-17 par OT de Périgueux