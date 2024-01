Du Music-hall Latino à l’Espace Françoise Sagan à Cajarc ! espace Françoise Sagan Cajarc, samedi 13 janvier 2024.

Cajarc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Le Comité d’Animations Culturel de Cajarc , CACC 46, vous propose, un spectacle inédit de cabaret 100% live 100% latino avec le groupe Esperanza.

Ce groupe exprime depuis plus de 20 ans sa sensibilité musicale restituant ainsi l’atmosphère festive, typique de la musique cubaine, latine et hispanique et délivre une musique communicative et généreuse.

Artistes professionnels, les musiciens et les danseuses de la troupe revisitent et bousculent avec beaucoup intensité cette musique, rendant ainsi hommage à quelques grands noms de la musique latine.

La troupe Esperanza vous embarque à coup sûr ! Un voyage culturel et festif, Cuba, Colombie, Espagne… Attachez votre ceinture !!! C’est une soirée pour voyager, danser, bouger ou tout simplement regarder…

Une soirée très caliente en perspective où il fera bon, voire chaud, très chaud, quel que soit le temps, danses et costume colorés seront au rendez-vous. Riche en couleurs et en émotions, votre soirée latino à l’espace Françoise Sagan vous donnera de bonnes énergies, de la convivialité et de la bonne humeur.

N’oubliez pas de réserver, les places sont limitées. Vous trouverez sur place une buvette et un grand parking à proximité de l’Espace Françoise Sagan (ex-salle des fêtes).

15 EUR.

espace Françoise Sagan

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-29 par OT Figeac