Pièce de Théâtre « l’étudiante et Monsieur Henri » à Cajarc Espace Françoise Sagan Cajarc, 11 novembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Si vous aimez le théâtre avec un grand T, les spectacles émouvants et drôles, les textes de qualité, ce spectacle est pour vous. La compagnie Toulousaine « L’arbre du Satyre » vous présente son spectacle : « L’étudiante et Mr Henri ». Cette Compagnie s’adonne depuis sa création à rendre la culture et plus précisément le théâtre, accessible à tous en le délocalisant des métropoles. L’œuvre présentée répond parfaitement à cette envie de la troupe. C’est une comédie familiale, quel que soit l’âge ou le milieu social. Du théâtre comme on aime….

Paul le fils de Mr Henri ne supporte plus de voir son père, à la santé fragile, vivre seul dans son appartement. Il essaye de le convaincre de louer une chambre à une étudiante: Constance Beaucarne. Avec difficulté et beaucoup de réticence, Mr Henri accepte enfin cette colocation mais il va se servir d’elle pour créer un chaos familial.

Dans cette comédie d’Ivan Calbérac, nous allons suivre 4 personnages « hauts en couleur ». Paul, le fils de Mr Henri qui vit sous l’emprise de son père, Valérie, l’épouse de Paul, jeune femme naïve, gentille mais profondément lucide. Constance, une étudiante légère, drôle et pétillante. Mr Henri, acariâtre au fort caractère mais malgré tout sensible derrière sa carapace d’homme râleur et bougon.

Voilà vous avez tous les éléments en main et en tête pour vous donner envie de voir ce beau spectacle..

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 . 10 EUR.

Espace Françoise Sagan rue de la Cascade

Cajarc 46160 Lot Occitanie



If you like theater with a capital T, moving and funny shows, quality texts, this show is for you. The Toulouse-based company « L?arbre du Satyre » presents its show « L?étudiante et Mr Henri ». Since its creation, this company has been dedicated to making culture, and more specifically theater, accessible to all, by relocating it from the metropolises. The work presented here is a perfect response to the company?s desire. It’s a family comedy, regardless of age or social background. Theater as we like it.

Mr Henri’s son Paul can’t bear to see his father, in poor health, living alone in his apartment. He tries to convince him to rent a room to a student: Constance Beaucarne. With difficulty and much reluctance, Mr Henri finally accepts the flat-sharing arrangement, but he’s going to use her to create family chaos.

In this comedy by Ivan Calbérac, we follow 4 « colorful » characters. Paul, Mr Henri?s son, who lives under his father?s thumb, Valérie, Paul?s wife, a naive, kind but deeply lucid young woman. Constance, a light-hearted, funny and sparkling student. Mr Henri, a cantankerous, strong-tempered but nevertheless sensitive man behind his grumpy, grumpy exterior.

Now you’ve got everything you need to get you excited about this great show.

Si le gusta el teatro con mayúsculas, los espectáculos conmovedores y divertidos y los textos de calidad, este espectáculo es para usted. La compañía tolosana « L’arbre du Satyre » presenta su espectáculo « L’étudiante et Mr Henri ». Desde su creación, esta compañía se ha comprometido a hacer accesible la cultura, y más concretamente el teatro, a todo el mundo, sacándolo de las metrópolis. La obra que aquí se presenta es un ejemplo perfecto de la voluntad de la compañía de hacer precisamente eso. Es una comedia familiar, cualquiera que sea su edad o su extracción social. ¿El teatro como nos gusta?

Paul, el hijo del Sr. Henri, no soporta ver a su padre, enfermo de salud, viviendo solo en su piso. Intenta convencerle de que alquile una habitación a una estudiante: Constance Beaucarne. Con gran dificultad y a regañadientes, el Sr. Henri accede finalmente a compartir el piso, pero va a utilizarla para crear un caos familiar.

En esta comedia de Ivan Calbérac, seguimos a 4 personajes pintorescos. Paul, el hijo del Sr. Henri, que vive sometido a su padre, Valérie, la esposa de Paul, una joven ingenua, amable pero profundamente lúcida. Constance, una estudiante desenfadada, divertida y chispeante. El señor Henri, un hombre cascarrabias y de carácter fuerte que, sin embargo, es sensible tras su exterior gruñón y cascarrabias.

Así que ahí lo tienen, todo lo que necesitan para querer ver este gran espectáculo.

Wenn Sie Theater mit einem großen T, bewegende und lustige Aufführungen und qualitativ hochwertige Texte mögen, ist diese Aufführung für Sie. Die Theatergruppe « L’arbre du Satyre » aus Toulouse präsentiert Ihnen ihr Stück « L’étudiante et Mr Henri ». Das Ensemble hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, Kultur und insbesondere das Theater für alle zugänglich zu machen, indem es es aus den Metropolen auslagert. Das vorgestellte Werk entspricht genau diesem Wunsch der Truppe. Es ist eine Familienkomödie, unabhängig von Alter oder sozialem Hintergrund. Theater, wie wir es lieben.

Paul, der Sohn von Herrn Henri, kann es nicht mehr ertragen, dass sein gesundheitlich angeschlagener Vater allein in seiner Wohnung lebt. Er versucht, ihn davon zu überzeugen, ein Zimmer an eine Studentin zu vermieten: Constance Beaucarne. Mit Mühe und Widerwillen akzeptiert Mr. Henri schließlich die Wohngemeinschaft, doch er nutzt sie, um ein Familienchaos zu verursachen.

In dieser Komödie von Ivan Calbérac begleiten wir vier « farbenfrohe » Charaktere. Paul, der Sohn von Herrn Henri, der unter dem Einfluss seines Vaters lebt, Valérie, Pauls Frau, eine naive, nette, aber zutiefst klar denkende junge Frau. Constance, eine leichtlebige, witzige und spritzige Studentin. Mr. Henri, ein mürrischer Mann mit starkem Charakter, der hinter seiner griesgrämigen und mürrischen Schale dennoch sensibel ist.

So haben Sie alle Elemente in der Hand und im Kopf, um Ihnen Lust auf diese schöne Aufführung zu machen.

