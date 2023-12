SALON BIEN-ÊTRE Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 19:00:00 Espace zen, médecine douce, librairie, tourisme vert, bien s’alimenter, ateliers, conférences, rendez-vous immanquables, animations enfants, espaces extérieurs, food truck éco responsable.

Programme sur : https://saint-die.eu/images/09_ACTU/2022/05_mai/PROGRAMME_ZEN_BD.pdf.

Espace zen, médecine douce, librairie, tourisme vert, bien s'alimenter, ateliers, conférences, rendez-vous immanquables, animations enfants, espaces extérieurs, food truck éco responsable.

Programme sur : https://saint-die.eu/images/09_ACTU/2022/05_mai/PROGRAMME_ZEN_BD.pdf

Espace François Mitterrand Rue du 11 Novembre

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

