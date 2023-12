Cet évènement est passé SALON DES COLLECTIONNEURS Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges SALON DES COLLECTIONNEURS Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges, 17 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 16:30:00 6e édition de l’association Rive gauche. Cartes postales, BD, monnaies, jouets anciens, capsules de champagne, disques vinyles, timbres, maquettes, miniatures, figurines, décorations militaires, etc. 40 exposants..

6e édition de l’association Rive gauche. Cartes postales, BD, monnaies, jouets anciens, capsules de champagne, disques vinyles, timbres, maquettes, miniatures, figurines, décorations militaires, etc. 40 exposants.Tout public 2 EUR.

Espace François Mitterrand rue du 11 Novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Code postal 88100 Lieu Espace François Mitterrand Adresse Espace François Mitterrand rue du 11 Novembre 1918 Ville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges Lieu Ville Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Latitude 48.2864997075355 Longitude 6.94607793386842 latitude longitude 48.2864997075355;6.94607793386842

Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/