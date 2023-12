MARCHÉ DE L’AVENT Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges, 1 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Vous pourrez acheter les couronnes faites de sapin avec 4 bougies et 2 nœuds rouges, des petits gâteaux, des pains d’épices, des confitures, du miel, des caramels, des savons naturels, des petits objets décorations de Noël, des centres de tables, etc. Vous pourrez boire un bon vin chaud, ou un café, ou une infusion, avec un petit gâteau pour discuter ; un repas sera servi à 13h pour les personnes qui se seront inscrites au préalable.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 16:00:00. 0 EUR.

Espace François Mitterrand Rue du 11 novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



You’ll be able to buy wreaths made from fir trees with 4 candles and 2 red knots, small cakes, gingerbread, jams, honey, caramels, natural soaps, small Christmas decorations, table centerpieces, and more. You can enjoy a glass of mulled wine, coffee or herbal tea, with a cupcake for a chat; a meal will be served at 1pm for those who register in advance.

Podrá comprar coronas de abeto con 4 velas y 2 lazos rojos, pequeños pasteles, pan de especias, mermeladas, miel, caramelos, jabones naturales, pequeños adornos navideños, centros de mesa y mucho más. Podrá disfrutar de un vaso de vino caliente, café o té de hierbas, con una magdalena para charlar. A las 13.00 horas se servirá una comida para los que se inscriban con antelación.

Sie können Kränze aus Tannenholz mit vier Kerzen und zwei roten Schleifen, Plätzchen, Lebkuchen, Marmeladen, Honig, Karamell, Naturseifen, kleine Gegenstände zur Weihnachtsdekoration, Tischdekorationen usw. kaufen. Sie können einen guten Glühwein, Kaffee oder Kräutertee trinken und dazu einen kleinen Kuchen essen, um sich zu unterhalten; um 13 Uhr wird ein Essen für diejenigen serviert, die sich vorher angemeldet haben.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES