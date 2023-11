SALON DES LOISIRS CRÉATIFS Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges, 17 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Débutants ou plus expérimentés, vous pourrez trouver tout ce qu’il vous faut pour vos activités manuelles favorites : broderie, DIY, scrapbooking, couture, boutons… Vente, démonstrations, ateliers (inscriptions sur place). Exposition d’ouvrages. Tombola au profit des Amis de Lou. Restauration sur place.

Pour tous les goûts et pour tous les âges !. Tout public

Dimanche 2023-11-17 09:30:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

Espace François Mitterrand rue du 11 Novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Beginners or more experienced, you can find everything you need for your favorite manual activities: embroidery, DIY, scrapbooking, sewing, buttons … Sales, demonstrations, workshops (registration on site). Exhibition of works. Raffle for the benefit of the Friends of Lou. Catering on the spot.

For all tastes and all ages!

Tanto para los principiantes como para los más experimentados, podrá encontrar todo lo que necesita para sus actividades manuales favoritas: bordado, bricolaje, scrapbooking, costura, botones… Ventas, demostraciones, talleres (inscripción in situ). Exposición de obras. Rifa a beneficio de los Amigos de Lou. Catering in situ.

¡Para todos los gustos y todas las edades!

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier finden Sie alles, was Sie für Ihre liebsten Handarbeiten brauchen: Stickerei, DIY, Scrapbooking, Nähen, Knöpfe… Verkauf, Vorführungen, Workshops (Anmeldung vor Ort). Ausstellung von Werken. Tombola zu Gunsten von Les Amis de Lou. Verpflegung vor Ort.

Für jeden Geschmack und jedes Alter!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES