REPAS DANSANT SUR LE THÈME DE LA FÊTE, DE LA CHOUCROUTE ET DE LA BIÈRE Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges, 22 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Repas dansant sur le thème de la fête de la choucroute et de la bière, avec des animations bavaroises et variétés.

Ouverture des portes à 12 h. Au menu : apéritif, choucroute, fromage, dessert, café (boissons non comprises, mais pas chères).

Réservations jusqu’au 12 octobre avec règlement.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 12:00:00 fin : 2023-10-22 16:00:00. 30 EUR.

Espace François Mitterrand rue du 11 Novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Dinner-dance on the theme of the sauerkraut and beer festival, with Bavarian and variety shows.

Doors open at 12 noon. Menu: aperitif, sauerkraut, cheese, dessert, coffee (drinks not included, but not expensive).

Reservations by October 12 with payment.

Cena y baile sobre el tema de la fiesta del chucrut y la cerveza, con espectáculos bávaros y de variedades.

Apertura de puertas a las 12.00 h. Menú: aperitivo, chucrut, queso, postre, café (bebidas no incluidas, pero no caras).

Reservas antes del 12 de octubre, previo pago.

Tanzessen unter dem Motto « Sauerkraut- und Bierfest » mit bayerischer und Varieté-Unterhaltung.

Öffnung der Türen um 12 Uhr. Menü: Aperitif, Sauerkraut, Käse, Dessert, Kaffee (Getränke nicht inbegriffen, aber nicht teuer).

Reservierungen bis zum 12. Oktober mit Bezahlung.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES