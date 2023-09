GRAND LOTO DES ANIMAUX Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges, 14 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Comme chaque année, la SPA déodatienne organise son « Grand loto des Animaux ». Au programme, buvette et petite restauration, et plus de 4 000€ de chèques cadeaux et de lots à gagner. Les bénéfices de cette soirée reviendront à l’association pour l’achat de nourriture, pour régler les factures vétérinaires, et avancer dans les travaux de construction du refuge.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 23:00:00. .

Espace François Mitterrand rue du 11 Novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



As every year, the Deodas SPA organizes its « Grand loto des Animaux ». On the program: refreshments and snacks, and over ?4,000 in gift vouchers and prizes to be won. Profits from the evening will be donated to the association to buy food, pay veterinary bills, and make progress on building the shelter.

Como cada año, el SPA Deodas organiza su « Grand loto des Animaux ». En el programa: refrescos y aperitivos, y más de 4.000 euros en cheques regalo y premios para ganar. Los beneficios de la velada volverán a la asociación para comprar alimentos, pagar facturas veterinarias y avanzar en la construcción del refugio.

Wie jedes Jahr veranstaltet der Tierschutzverein von Déodatienne sein « Großes Tierlotto ». Auf dem Programm stehen Getränke und kleine Snacks, und es gibt Geschenkgutscheine und Preise im Wert von über 4000 Euro zu gewinnen. Der Erlös des Abends kommt dem Verein zugute, um Futter zu kaufen, Tierarztrechnungen zu begleichen und die Bauarbeiten für das Tierheim voranzutreiben.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES