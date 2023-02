RDV Culture – 100% textile Espace François Mitterrand Rue Catégories d’Évènement: Rue

Rendez-vous dédié aux métiers d'art mêlant ateliers, démonstrations, musique et lecture.

Le service culture et événementiel, la médiathèque et l'école de musique de la ville d'Achicourt propose pour la deuxième année consécutive un RDV aux habitants s'inscrivant dans les Journées Européennes des métiers d'art. Les objectifs de ce RDV sont la mise en lumière des métiers d'art et des formations correspondantes du territoire.

En 2023, les métiers du textile seront particulièrement étudiés.

Au programme : présence d’artisans, ateliers autour du textile et de la tapisserie, exposition, coin lecture, concert…

