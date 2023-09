Théâtre « le squat » Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc, 6 octobre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Les Théâtre des Salinières vous propose la pièce « le squat » : un jeune coupe marginal squatte l’appartement d’un immeuble bourgeois, que possède 2 soeurs d’un autre temps. C’est le choc de ces 2 mondes que tout oppose. L’humour et la bonne volonté parviendront-ils à effacer la barrière sociale ?

Durée 1h40 environ. Tout public.

Billetterie au CALM, à la bibliothèque et sur place le soir même..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:00:00. EUR.

Espace François Mitterrand Place Gambetta

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Théâtre des Salinières presents « Le Squat », a play in which a young marginal cut squats in the apartment of a middle-class building owned by 2 sisters from another era. It’s the clash of 2 worlds that oppose each other. Can humor and good will overcome the social barrier?

Running time approx. 1 hr 40 min. All audiences.

Tickets available at CALM, the library and on site that evening.

El Théâtre des Salinières presenta « Le Squat », una obra en la que un joven marginal ocupa el piso de un bloque de viviendas de clase media propiedad de 2 hermanas de otra época. Es el choque de estos 2 mundos que todo opone. ¿Conseguirán el humor y la buena voluntad romper la barrera social?

Duración aproximada: 1 hora 40 minutos. Todos los públicos.

Entradas disponibles en CALM, la biblioteca y el mismo día.

Das Théâtre des Salinières bietet Ihnen das Stück « le squat » an: Ein junger Außenseiter besetzt die Wohnung eines bürgerlichen Gebäudes, die von zwei Schwestern aus einer anderen Zeit bewohnt wird. Es kommt zum Zusammenstoß zweier Welten, in denen alles gegensätzlich ist. Werden Humor und guter Wille es schaffen, die soziale Schranke zu überwinden?

Dauer ca. 1h40. Für alle Altersgruppen geeignet.

Kartenverkauf im CALM, in der Bibliothek und am selben Abend vor Ort.

