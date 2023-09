La Grande adhésion Espace François Mitterrand Labarthe-sur-Lèze, 23 septembre 2023, Labarthe-sur-Lèze.

La Grande adhésion Samedi 23 septembre, 20h30 Espace François Mitterrand Entrée libre

Vous allez assister à un moment décisif pour votre centre culturel (sa réouverture!) et enfin devenir adhérent.e.s (il le faut!) Nous, Françoise Bourret, directrice, Valérie, chargée de la médiation culturelle et Martine, secrétaire de direction, allons vous présenter notre planning d’activités originales et les événements de l’année. Cette inauguration se doit d’être une réussite (les élus seront présents) La grande adhésion c’est une comédie délirante, une délectable histoire de collègues et de non-dits, un burn-out burlesque collectif et un combat sans réserve contre le défaitisme.

Espace François Mitterrand Place François Fournil Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

