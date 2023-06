Festival des provinces françaises – Pays Basque Espace François Mitterrand Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labarthe-sur-Lèze Festival des provinces françaises – Pays Basque Espace François Mitterrand Labarthe-sur-Lèze, 11 juin 2023, Labarthe-sur-Lèze. Festival des provinces françaises – Pays Basque Dimanche 11 juin, 11h00 Espace François Mitterrand Rendez-vous le dimanche 11 juin de 11h à 19h à l’espace François Mitterrand pour une journée consacrée à la culture et aux traditions du Pays Basque.

Au programme:

*11h30: défilé sonneurs de cloches

*12h30: repas basque (sur réservation)

*Après-midi: animations

*16h30: chants – danses (entrée gratuite)

Espace François Mitterrand
Place François Fournil
Labarthe-sur-Lèze 31860
Haute-Garonne
Occitanie

Tél: 06 52 90 62 90 / 06 09 37 72 37

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Labarthe-sur-Lèze

Lieu: Espace François Mitterrand
Adresse: Place François Fournil
Ville: Labarthe-sur-Lèze
Département: Haute-Garonne

