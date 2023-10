Thé Dansant avec l’Orchestre Fabien Perrez et Anaïs Espace François Mitterrand Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Thé Dansant avec l’Orchestre Fabien Perrez et Anaïs Espace François Mitterrand Figeac, 14 janvier 2024, Figeac. Figeac,Lot Le lions Club de Figeac vous convie à un thé dansant..

2024-01-14 14:00:00 fin : 2024-01-14 19:30:00. 12 EUR.

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Figeac Lions Club invites you to a tea dance. El Club de Leones de Figeac le invita a un baile de té. Der Lions Club Figeac lädt Sie zu einem Tanztee ein.

