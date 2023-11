Thé dansant du CCAS à Figeac Espace François Mitterrand Figeac, 7 janvier 2024, Figeac.

Figeac,Lot

Le CCAS invite les retraités ou bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) de Figeac à un Thé dansant suivi d’un goûter animé par l’Orchestre Rémi Sallard

Inscriptions obligatoires.

2024-01-07 14:00:00 fin : 2024-01-07 17:30:00. EUR.

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie



The CCAS invites retired people or those receiving AAH (Allocation Adulte Handicapé) from Figeac to a Tea Dance followed by a snack hosted by the Rémi Sallard Orchestra

Registration required

La CCAS invita a los jubilados o a los beneficiarios de la AAH (Allocation Adulte Handicapé) de Figeac a un té baile seguido de una merienda ofrecida por la Orquesta Rémi Sallard

Inscripción obligatoria

Das CCAS lädt alle Rentner oder AAH-Empfänger (Allocation Adulte Handicapé) aus Figeac zu einem Tanztee mit anschließendem Imbiss ein, der vom Orchester Rémi Sallard musikalisch umrahmt wird

Obligatorische Anmeldungen

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac