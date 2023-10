Thé dansant du Téléthon à Figeac Espace François Mitterrand Figeac, 10 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez nombreux au thé dansant avec Sylvie Mauge, organisé pour le téléthon !.

2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-10 19:30:00. 12 EUR.

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come one, come all to the tea dance with Sylvie Mauge, organized for the telethon!

Asista al baile del té con Sylvie Mauge, organizado a beneficio del telemaratón

Kommen Sie zahlreich zum Tanztee mit Sylvie Mauge, der für den Telethon organisiert wurde!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Figeac