Salon du Cadeau à Figeac Espace François Mitterrand Figeac, 2 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Club Inner Wheel, club féminin de bénévolat et de services, de Figeac organise pour la 13ème année un Salon du Cadeau.

Pour offrir ou se faire plaisir, le salon du cadeau vous propose une trentaine de stands d’artisanats et de producteurs locaux.

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses : céramique, maroquinerie, objets de décoration, vitraux, aquarelles, bijoux, poterie, vêtements, livres, bougies, jeux de société, produits bien être et également pour les gourmands des stands autour du miel, de la noix, de l’épicerie fine..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 2 EUR.

Espace François Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie



Figeac’s Inner Wheel Club, a women’s voluntary service club, is organizing its 13th annual Salon du Cadeau.

To give or treat yourself, the Salon du Cadeau will feature some thirty stands selling local crafts and products.

There’s something for every taste and every budget: ceramics, leather goods, decorative objects, stained glass, watercolours, jewelry, pottery, clothes, books, candles, board games, wellness products and, for gourmets, honey, walnut and delicatessen stands.

El Figeac Inner Wheel Club, club femenino de voluntariado, organiza su 13º Salón del Regalo.

Para regalar o darse un capricho, la feria del regalo contará con una treintena de puestos de artesanía y productos locales.

Hay para todos los gustos y bolsillos: cerámica, marroquinería, objetos de decoración, vidrieras, acuarelas, joyas, cerámica, ropa, libros, velas, juegos de mesa, productos de bienestar y, para los gourmets, puestos de miel, frutos secos y productos delicatessen.

Der Inner Wheel Club, ein Frauenclub für ehrenamtliche Arbeit und Dienstleistungen, in Figeac organisiert im 13. Jahr eine Geschenkmesse.

Um zu schenken oder sich selbst eine Freude zu machen, bietet Ihnen der Salon du cadeau rund 30 Stände mit Kunsthandwerk und lokalen Produzenten.

Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei: Keramik, Lederwaren, Dekorationsartikel, Glasmalerei, Aquarelle, Schmuck, Töpferwaren, Kleidung, Bücher, Kerzen, Gesellschaftsspiele, Wellnessprodukte und auch für Feinschmecker Stände rund um Honig, Nüsse und Delikatessen.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Figeac