Concert solidaire: Sabrina Espace François-Mitterrand Figeac, 15 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Concert exceptionnel de la chanteuse Sabrina Estival au profit du secours populaire !

Une première partie écoute composée de variétés française et internationales.

Une deuxième partie plus rythmée (avec piste de danse à disposition) composée notamment de tubes des années 80..

2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Espace François-Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie



An exceptional concert by singer Sabrina Estival in aid of secours populaire!

The first part of the concert will feature French and international variety songs.

A second, more rhythmic part (with dance floor available) featuring hits from the 80s.

Concierto excepcional de la cantante Sabrina Estival en beneficio de Secours Populaire

La primera parte del concierto estará dedicada a canciones pop francesas e internacionales.

Una segunda parte más animada (con pista de baile disponible) con éxitos de los años 80.

Ein außergewöhnliches Konzert der Sängerin Sabrina Estival zugunsten der Volkshilfe!

Ein erster Teil besteht aus französischen und internationalen Liedern.

Ein zweiter, rhythmischerer Teil (mit Tanzfläche zur Verfügung), der vor allem aus Hits der 80er Jahre besteht.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Figeac