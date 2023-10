Randonnée des goupils Espace François Mitterrand Civray, 21 décembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Circuit « Autour de Civray 1 et 3 ».

Rendez-vous à 14h..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . .

Espace François Mitterrand

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tour « Around Civray 1 and 3 ».

Meet at 2pm.

Recorrido « Por Civray 1 y 3 ».

Encuentro a las 14:00.

Rundgang « Rund um Civray 1 und 3 ».

Treffpunkt um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou