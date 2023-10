Colour Run Espace François Mitterrand Civray, 26 novembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

A faire en courant ou marchant.

En faveur du Téléthon.

Organisé par le CPC Boxe.

Parcours 5, 10 et 15 km.

Inscriptions préalables ou sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Espace François Mitterrand

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Run or walk.

In aid of the Telethon.

Organized by CPC Boxe.

5, 10 and 15 km courses.

Pre-registration or on site.

Corre o camina.

A beneficio del Teletón.

Organizado por CPC Boxe.

Recorridos de 5, 10 y 15 km.

Inscripción previa o in situ.

Beim Laufen oder Gehen zu absolvieren.

Zugunsten des Telethon.

Organisiert von der CPC Boxe.

Strecken 5, 10 und 15 km.

Anmeldung vorab oder vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou