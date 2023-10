Quoi de neuf dans l’univers ? Espace François Mitterrand Allauch, 8 février 2024, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

A la recherche de nos origines dans l’Univers – dernière nouvelles du James Webb Space Telescope.

2024-02-08 fin : 2024-02-08 19:00:00. .

Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In search of our origins in the Universe – latest news from the James Webb Space Telescope

En busca de nuestros orígenes en el Universo: últimas noticias del telescopio espacial James Webb

Auf der Suche nach unseren Ursprüngen im Universum – neueste Nachrichten vom James Webb Space Telescope

Mise à jour le 2023-09-06 par Maison du Tourisme d’Allauch