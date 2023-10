Lou Gros soupa Espace François Mitterrand Allauch, 16 décembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Riche de symbole, le Gros Souper, repas de la veille de Noël se prend toujours en famille avant la messe de minuit. Composé uniquement de plats maigres, il est l’occasion pour les Ami d’Alau de vous faire découvrir ou redécouvrir cette tradition..

2023-12-16

Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rich in symbolism, the Big Supper, the meal of Christmas Eve, is always taken with the family before midnight mass. Composed only of lean dishes, it is an opportunity for the Ami d’Alau to help you discover or rediscover this tradition.

Rica en simbolismo, la Gros Souper, la cena de Nochebuena, se toma siempre en familia antes de la misa de medianoche. Compuesta íntegramente de platos magros, es una oportunidad para que el Ami d’Alau le ayude a descubrir o redescubrir esta tradición.

Das symbolträchtige Gros Souper, das Essen am Weihnachtsabend, wird immer vor der Mitternachtsmesse im Kreise der Familie eingenommen. Es besteht ausschließlich aus mageren Gerichten und bietet den Ami d’Alau die Gelegenheit, Ihnen diese Tradition näher zu bringen oder wiederzuentdecken.

