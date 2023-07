Les sentiers de la connaissance Espace François Mitterrand Allauch, 5 octobre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Monsieur Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans..

2023-10-05 fin : 2024-04-04 19:00:00. .

Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Mr. Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con el Sr. Bartoli. Conferencias destinadas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

Die Rendezvous auf den Pfaden des Wissens sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Herrn Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-07-04 par Maison du Tourisme d’Allauch