L’Enfance Gourmande en musique Espace François Mitterrand ACHICOURT Catégorie d’Évènement: Achicourt

L’Enfance Gourmande en musique Espace François Mitterrand, 19 mars 2023, ACHICOURT. L’Enfance Gourmande en musique Dimanche 19 mars, 15h00 Espace François Mitterrand ????Pour son traditionnel concert de printemps, l’École de musique s’associe à la Semaine de la Petite Enfance.

➡️Séries, jeux TV, grands contes musicaux, musique originale

➡️L’harmonie municipale, la chorale d’enfants, les classes d’orchestre, le nouveau groupe

d’éveil musical et les jeunes talents du territoire vous replongent

en enfance.

ℹ️ Vente de tartes par l’Amicale de l’Ecole de Musique d’Achicourt.

Tout public, accès libre Espace François Mitterrand Rue du 19 mars 1962 , 622217 ACHICOURT ACHICOURT Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Achicourt Autres Lieu Espace François Mitterrand Adresse Rue du 19 mars 1962 , 622217 ACHICOURT Ville ACHICOURT Lieu Ville Espace François Mitterrand ACHICOURT

Espace François Mitterrand ACHICOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/achicourt/

L’Enfance Gourmande en musique Espace François Mitterrand 2023-03-19 was last modified: by L’Enfance Gourmande en musique Espace François Mitterrand Espace François Mitterrand 19 mars 2023 Achicourt Espace François Mitterrand ACHICOURT

ACHICOURT