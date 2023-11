REPAS DANSANT DU NOUVEL AN Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges, 31 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Organisé par l’Association Franco-portugaise de Saint-Dié.

Animé par DJ Ludo.

Réservations et paiement au local de l’association les samedis et dimanche de 15h à 19h.. Tout public

Dimanche 2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 23:59:00. 80 EUR.

Espace François Mitterand Rue du 11 novembre 1918

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Organized by the Association Franco-portugaise de Saint-Dié.

Hosted by DJ Ludo.

Reservations and payment at the association’s office on Saturdays and Sundays from 3pm to 7pm.

Organizado por la Association Franco-portugaise de Saint-Dié.

Animado por DJ Ludo.

Reservas y pago en la oficina de la asociación los sábados y domingos de 15:00 a 19:00.

Organisiert von der Association Franco-portugaise de Saint-Dié.

Unterhalten von DJ Ludo.

Reservierungen und Bezahlung im Vereinslokal samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr.

