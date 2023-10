ZZAJ Espace François Mittérand Lesparre-Médoc, 5 avril 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Venez découvrir ZZAJ, spectacle mêlant chant, danse, humour !

Dans un studio de radio désuet et décrépit, c’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent : le patron a invité un public pour réaliser l’émission en direct. « Mais c’est impossible ! ». Et pourtant c’est trop tard… Vous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musiques et de maladresses. Dans une symphonie d’instruments, ces passionnés inadaptés feront l’impossible pour tenter de plaire : chanter, danser, jouer, donner.

Spectacle organisé dans le cadre de la saison culturelle Presqu’île de Culture de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île en partenariat avec la Ville de Lesparre Médoc et La Manufacture Médocaine.

Billetterie en prévente dans les bureaux de l’Office de tourisme Médoc-Vignoble et sur le site de la Manufacture..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 23:00:00. EUR.

Espace François Mittérand Place Gambetta

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover ZZAJ, a show combining song, dance and humor!

In an old-fashioned, decrepit radio studio, the music show « Voyage aux Pays du Jazz » begins. The presenters look panicked as they turn around: the boss has invited an audience to perform the show live. « But that’s impossible! ». And yet it’s too late… Here you are, embroiled in a virtuoso outpouring of music and clumsiness. In a symphony of instruments, these passionate misfits will do the impossible to please: singing, dancing, playing, giving.

Part of the Presqu’île de Culture cultural season organized by the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu?île in partnership with the Ville de Lesparre Médoc and La Manufacture Médocaine.

Pre-sale tickets available at Médoc-Vignoble Tourist Office offices and on the Manufacture website.

Venga a descubrir ZZAJ, un espectáculo que combina canto, baile y humor

En un estudio de radio anticuado y decrépito, comienza el programa musical « Voyage aux Pays du Jazz ». Los presentadores parecen aterrorizados cuando se dan la vuelta: el jefe ha invitado a un público a hacer el programa en directo. « ¡Pero eso es imposible! Y sin embargo es demasiado tarde… Ahora les espera un virtuoso aluvión de música y torpeza. En una sinfonía de instrumentos, estos apasionados inadaptados harán lo imposible por complacer: cantar, bailar, tocar, dar.

Este espectáculo forma parte de la temporada cultural Presqu’île de Culture, organizada por la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île en colaboración con la ciudad de Lesparre Médoc y La Manufacture Médocaine.

Entradas anticipadas disponibles en las oficinas de la Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble y en la página web de la Manufacture.

Erleben Sie ZZAJ, eine Show, die Gesang, Tanz und Humor miteinander verbindet!

In einem veralteten, heruntergekommenen Radiostudio beginnt die Musiksendung: « Voyage aux Pays du Jazz ». Die Moderatoren wirken panisch, als sie sich umdrehen: Der Chef hat ein Publikum eingeladen, um die Sendung live zu gestalten. « Aber das ist doch unmöglich! ». Und doch ist es zu spät … Hier werden Sie in einen virtuosen Schwall von Musik und Ungeschicklichkeiten hineingezogen. In einer Symphonie von Instrumenten werden diese unangepassten Enthusiasten das Unmögliche tun, um zu versuchen, zu gefallen: singen, tanzen, spielen, geben.

Die Aufführung findet im Rahmen der Kultursaison Presqu’île de Culture der Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île in Partnerschaft mit der Stadt Lesparre Médoc und La Manufacture Médocaine statt.

Kartenvorverkauf in den Büros des Tourismusbüros Médoc-Vignoble und auf der Website von La Manufacture.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Médoc-Vignoble