Fous, Le Festival à Figeac Espace François Mitterand Figeac, 19 janvier 2024, Figeac.

Figeac,Lot

Marco et Bruno vous invitent au Fous the festival deuxième édition !

Fous, le Festival, est un évènement de théâtre d’humour créé par l’association Irmao Prod.

L’objectif de cette association Figeacoise est de créer des évènements culturels basés sur l’humour, mais aussi de promouvoir des jeunes artistes locaux. Marco & Bruno sont deux artistes Figeacois qui ont débuté une carrière de comédien il y 6 ans et qui jouent actuellement dans plus de 12 pièces au café théâtre les 3T.

Une programmation type ”boulevard”, avec des spectacles pour tous les genres et tous les âges..

2024-01-19 16:30:00 fin : 2024-01-19 . 22 EUR.

Espace François Mitterand Place Philibert Renaud

Figeac 46100 Lot Occitanie



Marco and Bruno invite you to the second edition of Fous the festival!

Fous, le Festival is a comedy theater event created by the Irmao Prod association.

The aim of this Figeac-based association is to create cultural events based on humor, but also to promote young local artists. Marco & Bruno are two artists from Figeac who began their acting career 6 years ago, and are currently performing in over 12 plays at the café théâtre les 3T.

A boulevard-style program, with shows for all genres and all ages.

¡Marco y Bruno te invitan a la segunda edición de Fous the festival!

Fous, le Festival es un evento de teatro cómico creado por la asociación Irmao Prod.

El objetivo de esta asociación de Figeac es crear eventos culturales basados en el humor, pero también promocionar a los jóvenes artistas locales. Marco y Bruno son dos artistas de Figeac que empezaron su carrera como cómicos hace 6 años y que actualmente representan más de 12 obras en el café théâtre les 3T.

Una programación de bulevar, con espectáculos para todos los géneros y todas las edades.

Marco und Bruno laden Sie zum Fous the festival deuxième édition ein!

Fous, the Festival ist eine humorvolle Theaterveranstaltung, die von dem Verein Irmao Prod ins Leben gerufen wurde.

Das Ziel dieses Vereins aus Figeac ist es, kulturelle Veranstaltungen zu schaffen, die auf Humor basieren, aber auch junge lokale Künstler zu fördern. Marco & Bruno sind zwei Künstler aus Figeac, die vor 6 Jahren eine Karriere als Komiker begonnen haben und derzeit in mehr als 12 Stücken im Café Théâtre les 3T spielen.

Das Programm ist ein Boulevardprogramm mit Aufführungen für alle Genres und Altersgruppen.

