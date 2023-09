Norma[le] espace françois mitterand Figeac, 18 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

« Je ne surfe pas sur la vague. Moi, la vague, je me la suis prise enfant en pleine gueule. »

La vague dont parle Norma, nouvelle venue sur la scène humoristique, c’est celle du #MeToo Inceste. Avec une écriture incisive, cette trentenaire réussit la prouesse de rire et de faire rire du trauma qu’elle a subi étant enfant. Elle raconte ses vingt ans de reconstruction, ses doutes, ses TOC, ses désirs, ses angoisses, son obsession pour l’écologie ou la justice, sa recherche du père…

Le tout sans pathos ni vulgarité mais avec sincérité et sensibilité. En montant sur scène, Norma livre plus qu’un spectacle, elle explose les barrières du silence et de la honte, grâce à sa résilience et à son humour.

De et avec Norma

Mise en scène Coralie Lascoux.

« I don’t surf the wave. I caught the wave in my face as a child. »

The wave that Norma, a newcomer to the comedy scene, is talking about is that of #MeToo Incest. With her incisive writing style, this thirty-something manages the feat of laughing and making others laugh at the trauma she suffered as a child. She recounts her twenty years of reconstruction, her doubts, her OCD, her desires, her anxieties, her obsession with ecology or justice, her search for a father?

All without pathos or vulgarity, but with sincerity and sensitivity. By taking to the stage, Norma delivers more than just a show; she explodes the barriers of silence and shame, thanks to her resilience and humor.

By and with Norma

Directed by Coralie Lascoux

« Yo no surfeo la ola. Me golpeó la ola cuando era niña »

La ola de la que habla Norma, recién llegada a la escena de la comedia, es la del #MeToo Incesto. Con su incisiva escritura, esta treintañera consigue reír y hacer reír del trauma que sufrió de niña. Relata sus veinte años de reconstrucción, sus dudas, su TOC, sus deseos, sus angustias, su obsesión por la ecología o la justicia, la búsqueda de su padre…

Todo ello sin patetismo ni vulgaridad, pero con sinceridad y sensibilidad. Al subir al escenario, Norma ofrece algo más que un espectáculo, hace estallar las barreras del silencio y la vergüenza, gracias a su resistencia y su humor.

Por y con Norma

Dirigida por Coralie Lascoux

« Ich reite nicht auf der Welle. Ich habe die Welle als Kind ins Gesicht bekommen. »

Die Welle, von der Norma, eine Newcomerin in der Comedy-Szene, spricht, ist die des #MeToo Inzest. Mit einem prägnanten Schreibstil gelingt es der 30-Jährigen, über das Trauma, das sie als Kind erlitten hat, zu lachen und es zum Lachen zu bringen. Sie erzählt von ihrem zwanzigjährigen Wiederaufbau, ihren Zweifeln, ihren Zwangsstörungen, ihren Wünschen, ihren Ängsten, ihrer Besessenheit für Ökologie oder Gerechtigkeit, ihrer Suche nach dem Vater?

All dies geschieht ohne Pathos oder Vulgarität, sondern mit Aufrichtigkeit und Sensibilität. Sie sprengt die Barrieren des Schweigens und der Scham dank ihrer Widerstandsfähigkeit und ihres Humors.

Von und mit Norma

Regie Coralie Lascoux

