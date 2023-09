Spectacle : « Migrando » Espace François Mittérand Figeac, 17 novembre 2023, Figeac.

C’est quand la dernière fois que vous avez pu changer le destinde 50 personnes ? Qu’est-ce qui peut lier l’avenir d’un petit village à l’abandon et le destin d’un bateau de 50 migrants ?

Le maire d’un village fait appel à Maria Pistacchio, directrice du projet Migrando : « Accueille un migrant, réanime un village ». Tout va se jouer lors de ce conseil municipal où les habitants ont une heure pour décider s’ils vont les accueillir ou non. Le débat entre partisans et contradicteurs s’enflamme. Carla Bianchi met en scène le dialogue entre les protagonistes de ces deux points de vue apparemment inconciliables. Un seul en scène pour décrypter avec humour les a priori et les contradictions autour d’un thème d’actualité : l’accueil des migrants.

Auteurs Carla Bianchi, Antoine Léonard, Mokhtar Guimane. Avec Carla Bianchi. Mise en scène Francesco Bonomo.

Présenté avec la Cimade dans le cadre de Migrant’Scène.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . 5.5 EUR.

When was the last time you were able to change the destiny of 50 people? What could possibly link the future of a small abandoned village and the fate of a boatload of 50 migrants?

The mayor of a village calls on Maria Pistacchio, director of the Migrando Project: « Welcome a migrant, reanimate a village ». It all comes to a head at the town council meeting, where residents have one hour to decide whether or not to welcome the migrants. The debate between supporters and opponents becomes heated. Carla Bianchi stages the dialogue between the protagonists of these two seemingly irreconcilable points of view. A one-woman show that humorously deciphers the preconceptions and contradictions surrounding a topical issue: the reception of migrants.

Authors Carla Bianchi, Antoine Léonard, Mokhtar Guimane. With Carla Bianchi. Directed by Francesco Bonomo.

Presented with Cimade as part of Migrant’Scène

¿Cuándo fue la última vez que pudo cambiar el destino de 50 personas? ¿Qué puede unir el futuro de un pequeño pueblo abandonado y el destino de un barco cargado con 50 emigrantes?

El alcalde de un pueblo llama a Maria Pistacchio, directora del Proyecto Migrando: « Acoger a un emigrante, reanimar un pueblo ». Todo llega a su punto álgido en el pleno del ayuntamiento, donde los vecinos tienen una hora para decidir si acogen o no a los migrantes. El debate entre partidarios y detractores se acalora. Carla Bianchi escenifica el diálogo entre los protagonistas de estos dos puntos de vista aparentemente irreconciliables. Este espectáculo unipersonal utiliza el humor para descifrar las ideas preconcebidas y las contradicciones en torno a un tema de actualidad: la acogida de inmigrantes.

Escrita por Carla Bianchi, Antoine Léonard, Mokhtar Guimane. Con Carla Bianchi. Dirigida por Francesco Bonomo.

Presentado con Cimade en el marco de Migrant’Scène

Wann war das letzte Mal, dass Sie das Schicksal von 50 Menschen ändern konnten? Was kann die Zukunft eines kleinen, verlassenen Dorfes mit dem Schicksal eines Bootes mit 50 Migranten verknüpfen?

Der Bürgermeister eines Dorfes wendet sich an Maria Pistacchio, die Leiterin des Migrando-Projekts: « Nimm einen Migranten auf, belebe ein Dorf ». Alles wird sich bei dieser Gemeinderatssitzung entscheiden, bei der die Einwohner eine Stunde Zeit haben, um zu entscheiden, ob sie die Migranten aufnehmen werden oder nicht. Die Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern entzündet sich. Carla Bianchi inszeniert den Dialog zwischen den Protagonisten dieser beiden scheinbar unvereinbaren Standpunkte. Ein Einzelstück, das auf humorvolle Weise die Vorurteile und Widersprüche rund um ein aktuelles Thema entschlüsselt: die Aufnahme von Migranten.

Autoren Carla Bianchi, Antoine Léonard, Mokhtar Guimane. Mit Carla Bianchi. Regie Francesco Bonomo.

Präsentiert mit La Cimade im Rahmen von Migrant’Scène

