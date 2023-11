L’École municipale de musique et de danse fête Noël Espace François Mauriac Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence L’École municipale de musique et de danse fête Noël Espace François Mauriac Talence, 7 décembre 2023, Talence. L’École municipale de musique et de danse fête Noël 7 – 22 décembre Espace François Mauriac Sur réservation Pour fêter Noël, l’École municipale de musique et de danse offrira une grande variété de concerts et de spectacles pour tous les goûts. Rendez-vous partout à Talence, entre le 7 et le 22 décembre 2023. Concert des ensembles instrumentaux

Jeudi 7 décembre à 18h30 – Espace François Mauriac > Présentation des classes de danse et portes ouvertes du département danse

Du lundi 11 au mercredi 20 décembre

Espace François Mauriac, studios Léo Lagrange-Gambetta

Salle du squash (1 rue Marguerite) > Rendez-vous de Margaut (rencontres musicales)

Mercredi 12 décembre à 18h15

Salle d’animation Médiathèque Castagnéra > Concert voyage

Concert des élèves du département cordes

Lundi 18 décembre à 18h30 – Espace François Mauriac > Audition de cuivres

Mardi 19 décembre à 18h30 – Forum des arts & de la culture

> Concert des chœurs et ensembles vocaux

Mercredi 20 décembre à 18h30 – Espace François Mauriac > Concerts de Noël des orchestres d’harmonie

Jeudi 21 décembre à 20h – Le Dôme > Mini concert des choeurs d’enfants au Marché de Noël

Vendredi 22 décembre à 18h30 – Place Alcalá de Henares Réservations et renseignements : 05 56 84 78 50 – musique-danse@talence.fr Espace François Mauriac Rue du professeur Arnozan, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musique-danse@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556847850 »}] [{« link »: « mailto:musique-danse@talence.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

