Thé dansant de l’espace Séniors espace François Mauriac

Sur inscription

Cette année 2023 ne déroge pas à la règle, malgré les mesures sanitaires, le thé dansant revient le 5 janvier 2023 à l’Espace François Mauriac à partir de 14h30. espace François Mauriac rue du professeur arnozan Talence Cette année 2023 ne déroge pas à la règle, malgré les mesures sanitaires, le thé dansant à l’espace François Mauriac demeure un incontournable dans l’agenda de nombre d’entre vous.

Cette année encore, l’orchestre Céleste animera ce thé dansant Sur inscription auprès de l’espace Séniors – 5€

Détails Autres Lieu espace François Mauriac Adresse rue du professeur arnozan Talence Age minimum 50 Age maximum 99 lieuville espace François Mauriac

