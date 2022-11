Colore ton Téléthon espace François Mauriac

Aidons la recherche et soutenons-les familles en participant aux manifestations solidaires du Téléthon, le samedi 3 décembre 2022 à Talence. L'AFM Téléthon (l'Association Française pour la Myopathie) a développé des laboratoires et des outils pour faire progresser la compréhension des maladies, et, travaille sur la mise au point de thérapies innovantes issues de la connaissance des gènes et des cellules. Tout ceci dans le but de lutter contre des maladies rares comme la Myopathie. À Talence, les bénévoles se mobilisent samedi 3 décembre pour proposer une grande fête solidaire au service de la lutte contre les maladies rares. Les bénéfices de ces actions seront reversés au profit de l'AFM. Vous pouvez également participer à ce mouvement solidaire en faisant un don en ligne sur Téléthon.fr LE PROGRAMME DANS LES HYPERMARCHÉS TALENÇAIS. AUCHAN GAMBETTA – CASINO – INTERMARCHÉ – LECLERC De 9h à 12h : vente de jacinthes par les bénévoles talençais (5€ les 2)

par les bénévoles talençais (5€ les 2) De 9h à 12h : Les bénévoles de l’Atelier du quartier Emile Zola proposeront à la vente des doudous faits main à Auchan Gambetta Talence. GO TÉLÉTHON ! À LECLERC TALENCE De 14h à 18h : Eloïse et Lucie de l’Institut Médico Educatif de Talence s’investissent avec l’opération Go Téléthon ! Elles vous proposeront une vente de livres d’occasion catégorie jeunes et ados, de bijoux et d’objets faits-main. À L’ESPACE FRANÇOIS MAURIAC À 12h, un repas organisé par la Fédération des comités de quartier talençais. Au menu : un potage, une tajine d’agneau aux fruits, fromage, sans oublier le dessert avec le café. Réservations jusqu’au 26 novembre. Prix du repas : 17 euros / Verre de vin : 1€ / apéritif : 1,50€

Contacts : Marie-Nelly Denon-Birot : 06 20 92 17 13 / Dominique Peiro : 06 64 81 13 93 & Jeanne Sallet : 06 16 83 04 82 Le Téléthon est préparé en partenariat avec l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent et font la réussite de cette manifestation, sans oublier les généreux donateurs qui gratifient la manifestation de leurs visites et de leurs dons. Merci à l’atelier du comité de quartier Émile Zola, au centre social et culturel de Bagatelle, à la Fédération des comités de quartiers, à l’Institut d’Éducation Motrice, ainsi qu’aux hypermarchés Auchan Gambetta, Casino, Intermarché et Leclerc.

