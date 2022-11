L’EMMD fête Noël espace François Mauriac, 1 décembre 2022, .

L’EMMD fête Noël 1 – 16 décembre espace François Mauriac

Entrée libre, sur inscription

Pour fêter Noël, l’École municipale de musique et de danse offrira une grande variété de concerts et spectacles pour tous les goûts. Rendez-vous partout à Talence, entre le 5 et le 16 décembre 2022.

espace François Mauriac rue du professeur arnozan Talence

Pour fêter Noël, l’École municipale de musique et de danse (EMMD) offrira une grande variété de concerts et des spectacles pour tous les goûts et tous les publics.

Rendez-vous partout à Talence, entre le 5 et le 16 décembre 2022.

Entrée gratuite sur réservation

LES DATES

Concert des ensembles instrumentaux

Jeudi 1er décembre à 19h – Espace François Mauriac

Portes ouvertes dans les studios

Pour les classes d’éveil et initiation, de danse contemporaine et danse Hip hop

Du lundi 5 au samedi 17 décembre

En tous pays chantons Noël !

Concert du chœur adulte et ses invités, direction Adeline Defranchi

Mardi 6 décembre à 20h – Chapelle de la Sainte-Famille

Audition du Département des cuivres

Mardi 6 décembre à 19h – Forum des arts & de la Culture

« Santa Claus is coming to Talence »

Audition du département jazz & musiques actuelles

Jeudi 8 décembre à 18h30 – Café du Dôme

Fééries de Noël

Concert du Département Cordes

Lundi 12 décembre à 18h – Espace François Mauriac

Présentation des classes de danse classique

Mardi 13 décembre à 19h – Agora du Haut-Carré

Concert des chœurs et ensembles vocaux

Mercredi 14 décembre à 20h30 – Espace François Mauriac

« Le foot s’écoute »

Concert des Orchestres d’harmonie

Jeudi 15 décembre à 19h – Le Dôme

Présentation des classes de Jazz

Vendredi 16 décembre à partir de 17h30 – Espace François Mauriac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:00:00+01:00

2022-12-16T19:30:00+01:00