Saint-Yrieix-la-Perche Conférence typologie des reliquaires, objets sacrés des ostensions limousines Espace François Ferraud Saint-Yrieix-la-Perche, 18 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Conférence typologie des reliquaires, objets sacrés des ostensions limousines Mardi 18 juillet, 20h15 Espace François Ferraud Sans réservation Conférence de Françoise Maison de l’association « patrimoine culturel immatériel de l’Unesco », membre de la comission d’art sacré. Les reliquaires sont des objets, tout à la fois simples et fascinants par leur histoire et leur diversité. Dans le cadre du programme des ostensions.

Renseignement au 05 55 08 20 72 Espace François Ferraud avenue du docteur lemoyne, 87500 saint-yrieix-la-perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555088888 https://salles-communales.fr/fr/salle/saint-yrieix-la-perche-87500-espace-francois-ferraud-1 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

