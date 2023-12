GOTAINER RAMÈNE SA PHRASE ESPACE FRANCOIS CALVET Le Soler, 2 février 2024, Le Soler.

Une chanson, finalement, c’est quoi ? … Quelques notes de musique plus ou moins entraînantes et des mots, qui font sens ou pas, qui donnent le sourire ou la larme à l’œil. S’il y en a bien un qui sait y faire, c’est Richard Gotainer lui qui, depuis plus de 50 ans, joue avec les mots avec une fantaisie inégalable et une permanente envie de surprendre. Alors, quand est venu le temps de remonter sur scène, il a eu envie, avec son complice musicien Brice Delage, de donner la parole à ses textes. Juste des mots, un peu de musique et lui qui, en une inédite formule, les revisite en les jouant, en les récitant avec sa gouaille et sa voix si reconnaissable. Nul besoin de les chanter lorsque l’on est un chenapan aussi doué que lui pour exalter la poésie de chacune de ces chansons qui, de Primitif au Youki en passant par Le Sampa, Le mambo du décalco ou Trois papis, immédiatement parlent aux vieux enfants que nous sommes restés. Que le grand cric nous croque, le capitaine hard-rock est de retour et sa fantaisie n’a pas pris une ride !

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:29

ESPACE FRANCOIS CALVET 50 RUE PIERRE SÉMARD 66270 Le Soler