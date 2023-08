CANOURGUES FOREVER espace Francisco Baron l’Archipel Salon-de-Provence, 16 septembre 2023, Salon-de-Provence.

L’AAGESC et le collectif BKE en partenariat avec la ludothèque Pile et face et les Petits débrouillards vous invitent à découvrir l’histoire du quartier des Canourgues de Salon de Provence à travers le projet « Canourgues For Ever ».

Vous vous retrouverez en immersion au cœur du quartier, pour une visite à 360° de son histoire, d’hier à aujourd’hui.

Au programme :

Restitution d’histoires d’hier à aujourd’hui du quartier des Canourgues avec présentation de films en Réalité Virtuelle, exposition de photos d’archives, diffusion d’archives sonores, ateliers de jeux de construction (15h-18h) atelier découverte du stop motion et photo mapping…Chasse aux trésors sur le patrimoine.… Expériences, prise de vue, géolocalisation, débats seront les outils et activités proposés aux participants.

Animation de l’évènement par un DJ avec remasterisation d’anciennes musiques, sur cassettes audios, interprétées par les anciens du quartier

Restauration et buvette sur place par un groupe de jeunes de l’Aagesc dans le cadre d’une récolte de fonds pour un projet humanitaire au Bénin.

espace Francisco Baron l’Archipel Boulevard Robert SCHUMAN 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Les Canourgues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

ville de Salon de Provence