Sarthe Visite du « costumier » de la compagnie de danse l’Éventail Espace Francine Lancelot Sablé-sur-Sarthe, 16 septembre 2023, Sablé-sur-Sarthe. Visite du « costumier » de la compagnie de danse l’Éventail Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Espace Francine Lancelot Gratuit – 15 places par visites (15h – 16h – 17h) – Inscriptions conseillées La compagnie de danse l’Éventail ouvre les portes de son « costumier » : plus de 600 costumes retraçant 40 années de création de spectacles.

Samedi 16 septembre 2023 : 3 visites de 40 minutes

Jauge : 15 personnes par visites

Tout public – gratuit

Réservations conseillées : eventail.cgabard@orange.fr / 02 43 95 26 14 Espace Francine Lancelot Av. de Buckeburg, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:40:00+02:00

