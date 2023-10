Adhérents MSA pour simplifier vos démarches administratives, créer votre espace privé MSA, la route du SEL (Services en Ligne) vient à vous! Espace France Services Villefranche-de-Panat, 17 octobre 2023, Villefranche-de-Panat.

Afin d’agir pour l’inclusion numérique et faciliter l’appropriation par les ressortissants agricoles du site de la MSA Midi-Pyrénées Nord et de ses services en ligne, les délégués MSA du comité territorial du Lévézou Ségala (Aveyron) organisent, entre le 03 et le 20 octobre sur 9 communes de leurs territoires, 6 journées de sensibilisation et d’informations.

Pour s’inscrire sur la commune de Villefranche de Panat, téléphoner avant le 09/10 à l’une des 2 élues MSA référentes :

Béatrice Boudes : 06 37 98 04 48

Brigitte Lecouls : 06 08 76 47 69

Espace France Services 5 avenue du Levezou 12430 Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:30:00+02:00

