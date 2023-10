Journée porte ouverte France Services Espace France Services Saint-Porchaire Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Porchaire Journée porte ouverte France Services Espace France Services Saint-Porchaire, 11 octobre 2023, Saint-Porchaire. Journée porte ouverte France Services Mercredi 11 octobre, 10h00 Espace France Services Vous avez des questions sur votre avenir professionnel, l’ERIP se déplace à l’Espace France Services de St Porchaire pour répondre à vos questions, sans rendez-vous de 10 à 16h pour tout le monde Espace France Services 34, rue nationale, 17250 Saint Porchaire Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Porchaire Autres Lieu Espace France Services Adresse 34, rue nationale, 17250 Saint Porchaire Ville Saint-Porchaire Departement Charente-Maritime Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Espace France Services Saint-Porchaire latitude longitude 45.826757;-0.793574

Espace France Services Saint-Porchaire Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-porchaire/