Saône-et-Loire . Alors que la baisse du pouvoir d’achat nous incite à consommer plus raisonnablement, les espaces France services de la Communauté de communes lancent les « Rendez-vous conso ». Ce 1er rendez-vous a été élaboré par l’association de consommateurs UFC Que Choisir. À valeur nutritionnelle égale, les différences de prix entre les produits s’inscrivent dans une fourchette allant de 1 à 10. Avec un budget restreint, quels sont les critères qui permettent de choisir un produit offrant un bon rapport qualité nutritionnelle/prix ? C’est ce que vous pourrez découvrir lors de ce 1er « Rendez-vous conso ». france-services.sg@ccscc.fr +33 3 79 44 01 30 https://www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr/30032023-1er-rendez-vous-conso-des-espaces-france-services Espace France services 1 Place de l’Hôtel de ville Saint-Gengoux-le-National

