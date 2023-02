Promotion des services en ligne et du site Internet MSA Espace France Services Plabennec Catégories d’Évènement: Finistère

Promotion des services en ligne et du site Internet MSA Espace France Services, 21 février 2023, Plabennec. Promotion des services en ligne et du site Internet MSA Mardi 21 février, 20h30 Espace France Services Services en ligne Internet : la MSA joue la carte de la proximité Espace France Services 16 Rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec Plabennec 29860 Finistère Bretagne La MSA poursuit le développement de son offre de services en ligne avec pour objectif de simplifier au maximum les démarches administratives et faciliter le recours à certaines prestations.

Cette conférence gratuite et ouverte aux assurés MSA sera l’occasion de proposer à ses adhérents de se familiariser avec les services en ligne du site internet MSA grâce à des démonstrations guidées.

